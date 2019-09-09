Глава ПФР поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений

"Новый проект нам еще официально не поступал, но, судя по тому, что уже известно, мы поддерживаем такой вариант, поскольку он позволит повысить пенсионные права людей. Плюсами этого предложения является добровольность участия, возможность использовать уже сформированные пенсионные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями", - цитирует Дроздова пресс-служба Пенсионного фонда.

Минфин России отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте", ранее предлагалось назвать этот вид пенсионного накопления "индивидуальный пенсионный капитал (ИПК)". Основными чертами продукта, как пояснили в Минфине, являются исключительно добровольный порядок присоединения к системе, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства.