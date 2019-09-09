В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья вернувшихся моряков

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Состояние здоровья 24 моряков, арестованных за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года и вернувшихся 7 сентября на Украину, удовлетворительное. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В настоящее время состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное", - говорится в сообщении.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию, в частности, вылетел Вышинский. На Украину вернулись 24 моряка, арестованных за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе, а также осужденные ранее в России за терроризм и шпионаж Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.