Скоростной режим на маршруте "Европа - Западный Китай" под Самарой повысили до 110 км/ч

САМАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Скоростной режим на участке магистрали "Европа - Западный Китай" в Самарской области повышен до 110 км/ч ради увеличения пропускной способности дороги. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным правительством.

"Мера принята в целях увеличения пропускной способности участка федеральной дороги М-5 "Урал", связывающего крупные экономические центры Самарской области и входящего в маршрут международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", - говорится в сообщении.

Повышения скоростного режима удалось добиться за счет ремонта дорожного полотна, а также трех транспортных развязок, расположенных на подъезде к Самаре.

Кроме того, в текущем году запланировано строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и предполагает строительство более 90 км автодорог и моста длиной 3,7 км, которые станут частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай".