Экс-директор грузинского "Рустави 2" Гварамия заплатил залог согласно решению суда

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /ТАСС/. Бывший гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия, обвиняемый в причинении крупного финансового ущерба каналу, внес залог в размере 40 тыс. лари (более $13 тыс.), от выплаты которого ранее отказывался. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии.

"Да, он (Гварамия - прим. ТАСС) внес залог. Я подтверждаю", - сказала сотрудница пресс-службы ведомства.

Тбилисский городской суд избрал залог для Гварамии в качестве меры пресечения 11 августа. На судебном слушании Гварамия не раз заявил, что не будет выплачивать залог, объясняя это тем, что его обвиняют в коррупции, что является оскорбительным для него, так как в бытность замминистра генпрокурора Грузии, министром юстиции, а после главой минобразования сам боролся с коррупционерами. Месячный срок выплаты залога истекал 10 сентября. Уже в минувшее воскресенье он изменил свое мнение, написав на своей странице в Facebook, что внесет залог из-за многочисленных просьб родных и близких.

В августе Генпрокуратура Грузии обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более $2 млн). Следователям прокуратуры удалось установить, что в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", владельцами и директором которой являются его друзья. Согласно договору, "вещательная компания "Рустави 2" уступила "Интермедии плюс" право на размещение рекламы на каналах "Комеди канал" и "Марао", которые принадлежат "Рустави 2". Таким образом, как утверждает прокуратура, Гварамия действовал против интересов "Рустави 2", из-за чего бюджет телеканала не досчитался более 6 млн лари.

Кроме того, прокуратура утверждает, что в 2016 году компания "Интермедиа плюс" купила две квартиры в Тбилиси общей площадью 240 квадратных метров за более чем 565 тыс. лари (более $190 тыс.), которые в 2017 году Гварамия переоформил на себя, а затем продал более чем за 602 тыс. лари (более $202 тыс. ).

На прошлой неделе прокуратура предъявила Гварамии новые обвинения. Теперь ему инкриминируют еще и растрату, коммерческий подкуп, изготовление поддельных документов и легализацию незаконных доходов. Если вина Гварамии будет доказана, он может сесть в тюрьму сроком от семи до 11 лет.