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Северный Кавказ

В Северной Осетии 1760 семей получили выплаты регионального материнского капитала

В 2020 году 50 тыс. рублей получат семьи, где третий и последующий ребенок родились в 2013 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 1760 семей в Северной Осетии получили выплаты регионального материнского капитала, которые осуществляются с 2019 года по инициативе главы республики Вячеслава Битарова. Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

"Первые выплаты в размере 50 тыс. рублей получили семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в 2012 году", - говорится в сообщении.

Закон о региональном материнском капитале был принят в 2012 году. Выплаты должны были осуществляться по достижению ребенком трех лет. В 2015 году действие закона было приостановлено, и средства не получила ни одна семья. В этом году глава региона поручил обеспечить региональным материнским капиталом все семьи, которым он полагался по приостановленному закону.

В следующем году 50 тыс. рублей получат семьи, где третий и последующий ребенок родились в 2013 году. Все дальнейшие выплаты материнского капитала будут осуществляться поэтапно.

Ранее сообщалось, что властями Северной Осетии в 2019 году заложено более 80 млн рублей на выплаты регионального материнского капитала.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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