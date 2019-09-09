Трамп отрицает, что предлагал Пенсу остановиться в своем отеле в Ирландии

ТАСС, 9 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к решению вице-президента США Майкла Пенса остановиться во время визита в Ирландию в отеле, принадлежащем американскому лидеру.

"Я не имел никакого отношения к тому, что вице-президент Майк Пенс решил переночевать в одном из принадлежащих мне курортов в ирландском Дунберге. Семья Майка многие годы живет в Дунберге, поэтому он захотел остановиться там во время своего визита в Европу, чтобы повидаться с родственниками!" - написал Трамп в понедельник в своем Twitter.

3 сентября газета The Washington Post сообщила, что Трамп лично посоветовал Пенсу остановиться в своем отеле с полем для гольфа Trump International Golf Links & Hotel в городке Дунбег, расположенном примерно в 240 км от Дублина. Как отмечает издание, в Дунберге жили предки президента США, иммигрировавшие в Америку из Ирландии.

Решение вице-президента остановиться в отеле, принадлежащем Трампу, вызвало много критики. Представители Демократической партии США обвинили республиканца Пенса в том, что он обогащает Трампа за государственный счет. Согласно финансовой отчетности, гольф-курорт в Дунбеге терпел убытки в размере более $1 млн долларов в год в период с 2014 по 2017 год. В 2018 году отель завершил год с прибылью. Данных о его финансовых показателях в текущем году еще нет.