В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии ухаживающим за инвалидами I группы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Депутаты КПРФ во главе с главой думской фракции Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о праве на досрочную пенсию для трудоспособных лиц, осуществляющих постоянный уход за инвалидами I группы. Текст документа размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

Законопроект устанавливает возрастную планку для получения досрочной пенсии в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин при наличии страхового стажа не менее 20 и 15 лет соответственно.

"Представляется необоснованным различие в правовом регулировании, когда родителям детей инвалидов с детства I группы, воспитавших их до достижения ими возраста восьми лет, страховая пенсия по старости назначается со снижением общеустановленного пенсионного возраста на пять лет <…>, а трудоспособным лицам, в том числе близким родственникам, ухаживающим за родственником - инвалидом I группы более восьми лет, такое право не предоставлено", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа ссылаются на "неимоверную трудность" ухода за лежачими инвалидами I группы. "Более того, эти граждане не имеют никаких источников существования, кроме компенсационных выплат на лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы, составляющих, по общему правилу, 1200 рублей в месяц, при том, что для ее получения необходимо отсутствие иного дохода у лица, осуществляющего уход. Очевидно, размер этой компенсации не может считаться полноценным доходом лица, осуществляющего уход за нетрудоспособным, поскольку установленная сумма компенсации значительно меньше уровня прожиточного минимума трудоспособного населения", - подчеркивается в пояснительной записке.

"Принятие данного законопроекта позволит сократить количество безработных граждан, улучшить качество жизни инвалидов и престарелых граждан, нуждающихся в посторонней помощи, снизить нагрузку на стационарные интернаты для инвалидов и престарелых", - резюмируют авторы инициативы.