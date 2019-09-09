Хирургическая служба Дагестана признана лучшей на Северном Кавказе

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Дагестанская хирургическая служба заняла первое место в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и седьмое в стране по количеству и качеству выполняемых операций в прошлом году. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба республиканского Минздрава.

"Хирургическая служба Дагестана по итогам 2018 года заняла первое место среди регионов СКФО по количеству и качеству выполняемых операций. Анализ деятельности отечественных хирургов, охватывающий 82 региона, провели в ходе совещания главных хирургов СКФО в рамках конференции, посвященной 145-летнему юбилею известного советского военного хирурга Александра Вишневского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обсуждения речь шла об основных показателях, наиболее полно представленных в отчетах регионов - врачебные кадры, обеспеченность хирургическими койками, показатели экстренной хирургии органов брюшной полости, гнойной хирургии, эндоскопии, амбулаторной хирургии и наиболее часто выполняемые операции в плановом порядке.

"Согласно данным, представленным главным внештатным специалистом-хирургом Минздрава Дагестана Магомедом Абдулжалиловым, ежегодно в республике выполняется почти 70 тысяч операций. Растет количество малоинвазивных и лапароскопических вмешательств, успешно развиваются многие направления высокотехнологичной медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на втором месте в СКФО по итогам работы в прошлом году - Северная Осетия-Алания, третье место заняла хирургическая служба Кабардино-Балкарии. Самой лучшей в стране признана хирургическая служба Ямало-Ненецкого автономного округа.