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В работе Instagram произошел сбой

Больше всего на сбои в работе социальной сети жаловались пользователи в США, Великобритании, Франции и Румынии

ТАСС, 9 сентября. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 12:09 по времени восточного побережья США (19:09 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Великобритании, Франции и Румынии. С неполадками также столкнулись в Португалии, Германии, Италии, Испании и Турции. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

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