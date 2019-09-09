Муниципальные служащие Ставрополья прослушают курсы повышения квалификации

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Обучение муниципальных служащих Ставрополья по программе повышения квалификации "Управление жилищно-коммунальным хозяйством" пройдет с 11 по 13 сентября в Северо-Кавказском институте РАНХиГС в Пятигорске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"Целью образовательной программы является обновление теоретических и практических знаний, совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством на муниципальном уровне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, слушателями курсов станут 25 человек. Лекционные и практические занятия проведут эксперты Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС. "Будут рассмотрены вопросы правового регулирования сферы ЖКХ, система управления и экономика жилищно-коммунального хозяйства, применение информационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством", - отмечается в сообщении.

Программа реализуется по заказу правительства Ставропольского края в рамках государственного контракта на оказание образовательных услуг по повышению квалификации муниципальных служащих.