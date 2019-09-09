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Похороны Мугабе пройдут 13 сентября

Экс-президент Зимбабве умер 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия получила ноту о том, что похороны экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе пройдут 13 сентября.

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Биография бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе

Об этом сообщил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Только сегодня мы получили ноту, что похороны пройдут 13-го", - сказал он. По словам Богданова, еще не решен вопрос, кто будет представлять на церемонии Россию.

Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре. Он возглавлял Зимбабве в течение 37 лет с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980-1987 годах в качестве премьер-министра). В 2017 году он был смещен с поста главы государства.

Теги
Мугабе, РобертЗимбабвеРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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