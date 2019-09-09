Похороны Мугабе пройдут 13 сентября

Об этом сообщил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Только сегодня мы получили ноту, что похороны пройдут 13-го", - сказал он. По словам Богданова, еще не решен вопрос, кто будет представлять на церемонии Россию.

Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре. Он возглавлял Зимбабве в течение 37 лет с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980-1987 годах в качестве премьер-министра). В 2017 году он был смещен с поста главы государства.