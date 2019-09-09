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Власти Москвы вместе с полицией изъяли львенка, найденного в гаражах у проспекта Мира

Его передали в центр передержки животных

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Инспекторы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы изъяли львенка, обнаруженного в гаражах у проспекта Мира, и передали его в центр передержки животных. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе департамента.

"По обращению жителей инспекторы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с полицией изъяли львенка, который находился в гаражах рядом с проспектом Мира. Начато административное расследование", - уточнили в пресс-службе.

По данным департамента, львенка передали в центр передержки животных, он будет осмотрен ветеринаром.

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