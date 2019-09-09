Apple отвергла большинство обвинений в нарушении трудового законодательства Китая

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американская компания Appleназвала ложными большинство выводов неправительственной организации о нарушении трудового законодательства Китая на заводе по производству смартфонов iPhone производителя электроники Foxconn в Чжэнчжоу (административный центр Хэнани). Об этом говорится в заявлении Apple, направленном и опубликованном в понедельник телекомпанией CNN.

Apple считает, что "большинство утверждений [неправительственной организации China Labor Watch - CLW] являются ложными". "Мы подтверждаем, что все рабочие получают надлежащие компенсации, в том числе надбавки и премиальные за сверхурочную работу. Все сверхурочные работы осуществлялись добровольно, свидетельств принудительного труда нет", - продолжала американская компания. Она заявила об исправлении ситуации, при которой молодые стажеры допускались к выполнению сверхурочных производственных заданий.

В Foxconn сообщили телекомпании о том, что провели проверку соблюдения трудового законодательства на заводе в Чжэнчжоу. По итогам проверки выявлены "некоторые проблемы с соблюдением законов в штате", однако "свидетельств принудительного труда не обнаружено".

Как передавало агентство Bloomberg, добровольцы CLW в течение нескольких лет проводили расследование в связи с возможными нарушениями прав трудящихся на заводах в Китае, работая под прикрытием в том числе на заводе в Чжэнчжоу. Согласно полученной информации, число временных работников на заводе Foxconn в августе превышало 50%, хотя по китайскому законодательству их должно быть не более 10%. В то же время, отмечает Bloomberg, в сентябре в связи с возвращением многих временных работников к обучению в школах их количество снизилось до 30%, однако такая ситуация все равно является нарушением трудового кодекса.

Агентство поясняет, что временные работники, в отличие от работающих по контракту, не имеют право на оплачиваемый отпуск, социальное страхование и прочие преимущества, основную зарплату им выплачивают сторонние компании, в то время как Foxconn напрямую не заключает с ними контракты. Кроме того, временные сотрудники имеют право получить статус официальных спустя три месяца работы на корпорацию, однако производитель электроники не предоставил им такой возможности.