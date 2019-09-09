В Грузии начал вещать телеканал экс-директора ТВ "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 9 сентября. Телеканал "Мтавари архи", основателем которого является бывший гендиректор ТВ "Рустави 2" Ника Гварамия, с понедельника приступил к вещанию в Грузии.

"Мы вернулись для того, что создать вместе с вами независимый от цензуры и влияния властей телеканал. Мы вернулись с тем же духом, с тем же настроем. Это команда, которой вы доверяете, и которая ни на минуту не сдавалась. Для этой команды главным являетесь вы - граждане Грузии, которые создаете настоящее и будущее этой страны", - сказала ведущая информационного выпуска Диана Джодуа, открывая новый эфир.

На телеканале трудоустроены все те журналисты, которые покинули "Рустави 2" в конце августа после ухода Гварамии. На "Мтавари архи" также будет вести свою передачу и скандально известный журналист Георгий Габуния, бывший работник "Рустави 2", который 7 июля в передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес российских властей. Его высказывания резко осудили власти республики, инцидент стал причиной митингов у здания "Рустави 2".

Гварамия заявил о создании нового канала 17 августа. Он был генеральным директором "Рустави 2" с 2012 года. 18 июля телеканал полностью отошел к ее прежнему владельцу Кибару Халваши, после этого Гварамию уволили с должности генерального директора.