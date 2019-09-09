Делегация из США посетит КФУ и встретится с крымскими татарами в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Делегация Центра гражданских инициатив (США) приехала в Крым, где планирует посетить Крымский федеральный университет, детскую "академию наук" и курортные районы, а в Севастополе встретиться с крымскими татарами, казаками и представителями общественных организаций. Об этом сообщил ТАСС руководитель севастопольского регионального отделения Союза журналистов России, которое является одним из организаторов визита, Сергей Горбачев.

"Представители Центра гражданских инициатив приезжают в Крым и Севастополь регулярно, их интересуют вопросы, связанные с Крымской весной, нашей интеграцией, нашим самочувствием. В прошлый раз их делегация была ровно год назад: в начале прошлого сентября. Завтра у них встреча с жителями Севастополя - по их просьбе мы пригласили крымских татар, казаков, представителей общественных организаций, отставных военных", - рассказал Горбачев.

По его словам, также в программе посещение Крымского федерального университета, Малой академии наук (детской образовательной организации), курортных зон Южного берега Крыма, в том числе отеля Mriya Resort&Spa, принимающего крупнейшие крымские деловые мероприятия.

В составе делегации четыре человека, двое из них журналисты. Горбачев отметил, что такие поездки помогают разрушить "информационную блокаду" и показать, как на самом деле живет Крым.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.