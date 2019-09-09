Спецслужба Латвии проверяют магазин одежды Black Star Wear с российской символикой

РИГА, 9 сентября. /ТАСС/. Служба госбезопасности Латвии проводит проверку в связи с открытием в Риге магазина, в котором продается одежда с символикой РФ. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

"Этот случай попал в поле зрения Службы госбезопасности и его оценивают, согласно компетенции службы", - заявило ведомство агентству LETA.

Латвийская компания Linstow Center Management, управляющая несколькими торговыми центрами в столице Латвии, в понедельник попросила российскую компанию Black Star Wear убрать из своего магазина в Риге коллекцию одежды с российской символикой.

"Мы отреагировали на прозвучавшую в публичном пространстве информацию и связались с арендатором, попросив убрать эту коллекцию", - заявила представитель Linstow Center Management Илзе Жука.

По ее словам, некоторые латвийские пользователи соцсетей высказали недовольство по поводу ассортимента магазина Black Star Wear, который открылся 5 сентября в обновленном торговом центре Alfa. Создателем этого бренда является популярный российский рэп-певец Тимати.