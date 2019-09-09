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СМИ: Михаэля Шумахера перевезли в парижский госпиталь

В декабре 2013 года гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга во время катания на горных лыжах

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Немецкий автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер перевезен из Швейцарии, где он находился на лечении, в Париж. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

Согласно его данным, Шумахер помещен в госпиталь имени Жоржа Помпиду, находящийся на южной окраине Парижа. Лечением Шумахера занимается профессор Филипп Менаше.

В декабре 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах в Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

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