Самолет из России прибыл в Боливию для помощи с пожарами

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сентября. /ТАСС/. Российский самолет Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской республики Эво Моралес.

"Я благодарю от имени Боливии нашего друга президента России Владимира Путина за отправку Ил-76, который вместе с боливийскими и иностранными воздушными судами, в том числе Supertanker и Helitanker, будет бороться с огнем в Чикитании", - написал он в Twitter.

К сообщению президент приложил фотографию, на которой видно, что он лично прибыл в аэропорт для встречи самолета и экипажа.