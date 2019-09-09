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Самолет из России прибыл в Боливию для помощи с пожарами

Президент южноамериканской республики Эво Моралес лично прибыл в аэропорт для встречи самолета и экипажа

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сентября. /ТАСС/. Российский самолет Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской республики Эво Моралес.

"Я благодарю от имени Боливии нашего друга президента России Владимира Путина за отправку Ил-76, который вместе с боливийскими и иностранными воздушными судами, в том числе Supertanker и Helitanker, будет бороться с огнем в Чикитании", - написал он в Twitter.

К сообщению президент приложил фотографию, на которой видно, что он лично прибыл в аэропорт для встречи самолета и экипажа.

В середине августа Министерство обороны Боливии сообщило, что лесные пожары охватили территорию более 700 тыс. гектаров в департаменте Санта-Крус. Помощь в борьбе со стихией Боливии предоставили Аргентина, Чили, Перу и другие страны.

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Моралес, ЭвоБоливияРоссия
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