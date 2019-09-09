Самолет из России прибыл в Боливию для помощи с пожарами

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сентября. /ТАСС/. Российский самолет Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской республики Эво Моралес.
"Я благодарю от имени Боливии нашего друга президента России Владимира Путина за отправку Ил-76, который вместе с боливийскими и иностранными воздушными судами, в том числе Supertanker и Helitanker, будет бороться с огнем в Чикитании", - написал он в Twitter.
К сообщению президент приложил фотографию, на которой видно, что он лично прибыл в аэропорт для встречи самолета и экипажа.
Agradezco a nombre de #Bolivia al hermano Vladimir Putin, presidente de Rusia, por enviar el Ilyushin II-76, avión bombero que junto al Supertanker y Helitanker, refuerzan la flota internacional y nacional de aeronaves que apagan el fuego en la Chiquitania. #UnidadEnLaAdversidad pic.twitter.com/RgwiJZF5co— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 9, 2019
В середине августа Министерство обороны Боливии сообщило, что лесные пожары охватили территорию более 700 тыс. гектаров в департаменте Санта-Крус. Помощь в борьбе со стихией Боливии предоставили Аргентина, Чили, Перу и другие страны.