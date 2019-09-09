В работе Snapchat произошел сбой

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Нарушения в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдаются вечером в понедельник по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных приложений и интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Snapchat наблюдаются с 16:10 по времени Восточного побережья США (23:10 мск)", - говорится в сообщении. К настоящему времени поступила информация о более чем 12 тыс. сбоях. Чаще всего жалобы поступают из Великобритании, Бельгии, Нидерландов и США.

По данным Downdetector, основная часть пользователей (88%) жалуется на проблемы с отправкой сообщений. Еще 11% не могут получать сообщения или обновлять данные.