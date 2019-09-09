В Минске пройдут российско-белорусские консультации по безопасности

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник посетит Минск, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Он встретится с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем и проведет межведомственные российско-белорусские консультации по безопасности.

Как говорится в сообщении, визит Патрушева в Минск состоится в соответствии с планом сотрудничества между аппаратами Совбезов двух стран.

В Минске также подчеркивают, что поездка носит плановый характер и не увязана с какими-то международными событиями. Еще 4 сентября Зась заявил, что в ходе предстоящего визита Патрушева будет обсуждаться целый ряд вопросов. "Мы будем говорить о международных механизмах по контролю за вооружениями, по вопросам информационной безопасности, о нашей совместной политике и действиях в рамках международных организаций - ОБСЕ, ООН и других", - сказал госсекретарь белорусского Совбеза.

По его словам, эти вопросы коррелируются с теми, которые обсуждались на состоявшейся 30 августа в Варшаве встрече госсекретарей Совбезов Белоруссии, Украины и Польши с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Патрушев регулярно проводит консультации по безопасности со своими коллегами как из стран СНГ, так и из государств дальнего зарубежья. Так, 4 сентября секретарь Совбеза РФ посещал Баку, а тремя неделями ранее - Ереван. В конце августа Патрушев возглавлял российскую делегацию на консультациях по безопасности в Малайзии и Сингапуре.