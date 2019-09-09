СМИ: около 13 тыс. человек провели ночь в токийском аэропорту из-за последствий тайфуна

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 тысяч человек были вынуждены провести минувшую ночь в токийском аэропорту Нарита из-за нарушений в работе общественного транспорта после прохождения тайфуна "Факсай". Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Руководство аэропорта распорядилось предоставить пассажирам бесплатную воду в бутылках, сухую еду, а также спальные мешки и терминалы для зарядки электронных устройств.

Проблема с транспортным сообщением возникла из-за того, что на маршруте между аэропортом и Токио были отменены поезда. Кроме того, по причине перекрытий скоростных магистралей долгое время не ходили скоростные автобусы, такси также практически не подъезжали к терминалам. В результате прибывающие пассажиры просто не могли покинуть аэропорт.

Утром во вторник движение поездов было возобновлено. Ожидается, что в течение дня проблема окончательно решится.

"Факсай" стал 15-м по счету тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В результате его воздействия на востоке Японии, в том числе в столичном регионе, погибли три человека, еще 60 пострадали.