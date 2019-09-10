Apple представит новые модели iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Компания Apple проведет во вторник презентацию, на которой, по словам экспертов, будут представлены новые модели смартфона iPhone. Трансляция мероприятия, которое пройдет в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния), будет вестись на официальном сайте компании.

Начало презентации намечено на 10:00 по местному времени (20:00 мск). Исходя из устоявшейся практики, эксперты утверждают, что она в первую очередь будет посвящена именно обновленной линейке iPhone. Показывать публике новые модели смартфона в середине сентября в компании предпочитают еще с 2012 года, когда свет увидел iPhone 5, впервые получивший увеличенную диагональ экрана (4 дюйма по сравнению с 3,5 дюйма в предыдущих моделях).

Новые iPhone

По информации портала Apple Insider, специализирующегося на новостях о продукции этой компании, всего будут представлены три модели смартфонов. Обновленная линейка, предположительно, получит название iPhone 11, однако наименования моделей в ней будут иметь свои различия.

Так, предполагается, что публике будет представлен флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, который будет назваться iPhone 11 Pro Max, а также его "младший брат" iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма. Третьим гаджетом в линейке станет бюджетный смартфон, который, как ожидается, получит название iPhone 11 без каких-либо дополнительных обозначений. Он будет оснащен более дешевым LCD-экраном, диагональ которого, по слухам, составит 6,1 дюйма.

Главным технологическим новшеством смартфонов Apple в этом году станет наличие во всех версиях дополнительной камеры на задней панели. Так, модели с приставкой Pro будут оснащены тремя камерами, а бюджетная модель получит две камеры вместо одной, которая была у ее предшественника - iPhone XR.

Другие новинки

Apple Insider также отмечает, что на мероприятии может быть представлена новая модель ноутбука MacBook диагональю 16 дюймов, однако, не исключено, что это будет сделано позднее этой осенью. Велика вероятность, что публике будут продемонстрированы смарт-часы Apple Watch в новом, титановом исполнении, а также использовавшемся ранее - керамическом. Специалисты не исключают, что 10 сентября увидит свет обновленная версия планшетного компьютера iPad Pro, однако, по данным портала, многие из них склоняются к тому, что это также будет сделано позднее.

Вместе с новыми iPhone, вероятно, будет представлена обновленная версия операционной системы Apple - iOS 13. Помимо этого, как указывает Apple Insider, представители компании расскажут о нововведениях в области сервисов, в том числе стримингового Apple TV+.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет около $970 млрд.