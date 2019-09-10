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Трамп ответил критикам своих волос

По словам американского президента, их состояние лучше, чем у большинства его друзей
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник признал, что его волосы не так хороши, однако, по его мнению, они лучше, чем у большинства его друзей, которые с ним одного возраста.

Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, американский лидер заявил, что хотел бы, чтобы это мероприятие проходило на более крупной площадке. "У меня огромная аудитория, я бы хотел, чтобы у нас была арена побольше. Мы пытались [найти место], я даже готов был стоять под дождем, чтобы мои волосы намокли <...> По меньшей мере я бы доказал, что это мои настоящие волосы", - сказал американский лидер. Трансляцию его выступления вел телеканал C-Span.

"Возможно, они не так хороши, но, скажу я вам, они лучше, чем у большинства моих друзей, которые одного со мной возраста. Намного лучше", - пошутил американский президент.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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