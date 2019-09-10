Профсоюзы просят Генпрокуратуру отменить снижение до 1,2 коэффициента доплат в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Федерация профсоюзов Приморья (ФППК) направила письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры по отмене постановления краевой администрации о снижении районного коэффициента к зарплате в крае с 1,3 до 1,2. После введения этого постановления ухудшится положение низкооплачиваемых категорий работников в образовании, здравоохранении и культуре, оклад которых сейчас ниже МРОТ, сообщила ТАСС во вторник заместитель председателя ФППК Нина Зиновьева.

Приморская федерация профсоюзов (ФППК) 5 сентября обратила внимание на принятое администрацией края постановление о снижении районного коэффициента в Приморье с 1,3 до 1,2. По мнению представителей ФППК, это отразится на материальном положении работников. Краевая администрация заявила, что изменение коэффициента не снизит размер заработной платы работников бюджетной сферы, а, наоборот, увеличит его на 3,125%.

"Мы просим отменить это постановление. Ухудшится положение самых низкооплачиваемых категорий работников в образовании, здравоохранении и культуре, это люди, у которых оклады ниже МРОТ. Конституционный суд говорит, что зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда, то есть бюджет им доплачивает до минимального размера оплаты труда, сейчас это 11280 рублей, и как бы их оклад ни увеличивался, они все равно получают 11280 рублей, на это накручивается районный коэффициент. Сейчас он 60%, а с 1 января 2020 будет 50%, именно поэтому они не получат повышения, о котором говорит администрация края", - сообщила Зиновьева.

По ее словам, в числе таких работников в первую очередь технический персонал: санитарки, сторожа, помощники воспитателей, младшие воспитатели, делопроизводители, уборщики помещений и даже врачи и учителя. Так, например, фтизиатры имеют оклады чуть более 7 тыс. рублей. Таких людей, которые имеют низкие оклады, по словам Зиновьевой, около 30%, а может быть, и больше.

Кроме того, ФППК прогнозирует снижение зарплаты и в коммерческих компаниях, так как в коллективных договорах прописан коэффициент к зарплате 1,3 со ссылкой на постановление администрации Приморского края. Если он снизится до 1,2, никто не заставит работодателей поднять своим работникам оклады на 10%, как это предписывает новое постановление руководителям бюджетных организаций, говорится в сообщении федерации.

"Просим вас организовать проведение проверки, принять меры прокурорского реагирования, направленные на отмену постановления Администрации Приморского края No 565-па от 2 сентября 2019 года о "Внесении изменения в постановление администрации Приморского края от 8 мая 2013 года No 168-па "О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края", - говорится в письме ФППК в Генпрокуратуру за подписью председателя Федерации Владимира Исакова, которое есть в распоряжении ТАСС. Его копия направлена в Федерацию Независимых профсоюзов России.