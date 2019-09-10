Музей-усадьба Рахманинова под Тамбовом получил статус заповедника

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Единственный в России музей-усадьба композитора Сергея Рахманинова в селе Ивановка Тамбовской области получил статус заповедника. Благодаря этому до конца текущего года территория усадьбы будет увеличена почти в три раза, до 100 га, сообщил ТАСС директор музея Александр Ермаков.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин поддержал предложение народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева объявить Год музыки в 2023 году и провести ряд культурных мероприятий в этом году, посвященных 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

"Мы наконец получили статус музея-заповедника регионального значения. Следующим этапом станет утверждение охранной зоны музея-заповедника, уже подготовлены документы. Этот вопрос, как я рассчитываю, будет решен до конца года. Территория в этом случае увеличится втрое - до 100 га, кроме того, незаконные постройки на территории заповедника будут снесены, их всего две", - сказал Ермаков.

По словам директора музея, статус заповедника позволит сохранить земли и водоемы в окрестностях имения Ивановка, где с 1890 по 1917 годы часто бывал композитор. В планах руководства учреждения - приведение в порядок плотин водоемов на территории имения.

"После этого будем теперь подавать документы на присвоение заповеднику федерального статуса. Нужно понимать, что мы имеем дело с единственным в мире музеем великого русского композитора. Он просто обязан иметь статус федерального значения", - сказал он.

Имя Сергея Рахманинова тесно связано с Тамбовской областью. В период с июня по апрель 1917 года он почти каждый год жил и работал в имении Ивановка Уваровского района. Во время революции и последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о его воссоздании и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году Дом-музей С. В. Рахманинова был преобразован в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова.