Экспедиция "Восточный бастион - Курильская гряда" завершила работы на острове Уруп

ТАСС, 10 сентября. Участники экспедиции Минобороны РФ и Русского географического общества (РГО) "Восточный бастион - Курильская гряда" завершили работы на острове Уруп и отправляются во Владивосток, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Участники экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" завершили работы на острове Уруп. После погрузки оборудования на килекторные суда Тихоокеанского флота представители Русского географического общества и остальные ученые отправятся в залив Касатка на острове Итуруп для погрузки на суда ТОФ оставшегося автотранспорта. Далее экипажи вспомогательного флота ТОФ доставят участников экспедиции, оборудование и найденные артефакты времен Второй мировой войны во Владивосток. Переход морем с Итурупа до столицы Приморья займет около трех суток", - говорится в сообщении.

На острове Уруп специалисты провели ботанические, вулканологические, геологические исследования. Ранее во время работ на Итурупе ученые РГО обнаружили сеть подземных ходов, предположительно, построенных во время Второй мировой войны. В ходе раскопок обнаружены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды, было найдено редкое артиллерийское орудие. Участники экспедиции обнаружили склад боеприпасов того же периода, военные инженерного подразделения ВВО обезвредили его, уничтожив более 700 снарядов.

Кроме того, вулканологи изучили активность действующих вулканов. На Итурупе таких вулканов девять из 20, на Урупе - один. Географы и геологи составили 3D-проекции скального и почвенного состава островов.

В экспедиции участвуют около 100 человек, это представители РГО, экспедиционного центра Минобороны России, курсанты военных вузов и представители отрядов "Юнармии". Они прибыли на остров в июле на большом десантном корабле "Ослябя" и разместились в полевом лагере.