Военнослужащий ТОФ спас тонувшего в штормовом море мужчину в пригороде Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Матрос контрактной службы Тихоокеанского флота (ТОФ) спас мужчину, который тонул в море в пригороде Владивостока во время шторма. За проявленное мужество его поощрит командование ТОФ, сообщила во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота.

"8 сентября в пригороде Владивостока на пляже Стеклянный военнослужащий отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота матрос контрактной службы Илья Дулеба спас тонущего в штормовом море мужчину. За проявленное мужество при спасении погибавшего человека матрос Иван Дулеба будет поощрен командованием Тихоокеанского флота", - сообщила пресс-служба.

Морской пехотинец в свободное от службы время отдыхал в компании друзей на берегу моря. Он заметил тонущего в открытом море человека и, не дожидаясь приезда бригады спасателей МЧС, поспешил на помощь обессиленному мужчине, вытащил его на берег и оказал первую помощь. Отмечается, что матрос обладает соответствующей специальной подготовкой.

Из-за тайфуна "Линлин" на 7 и 8 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение для Приморского края. Ночью в воскресенье он принес в регион дождь и сильный ветер, скорость которого во Владивостоке, по данным Примгидромета, достигала 37 м/с. Такой ветер считается ураганным.