В Японии за неделю из-за жары погибли четыре человека

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 4 человека погибли, еще 3,5 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом во вторник объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

В ведомстве отмечают, что число пострадавших за период со 2 по 8 сентября выросло в связи с жаркой погодой, предшествовавшей тайфуну "Факсай", который обрушился на Японию в воскресенье. Столбик термометра в дневные часы в начале сентября по-прежнему поднимается выше 30 градусов Цельсия, а иногда достигает 35. Ситуацию усугубляет высокая влажность.

Большинство пострадавших и жертв - люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на солнце.

В общей сложности в 2019 году от жары в Японии умерли около 100 человек, десятки тысяч попали в больницы.