В Приморье начались всероссийские студенческие соревнования по морской робототехнике

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Вторые Всероссийские соревнования по морской робототехнике среди студенческих команд "Аквароботех-2019" открылись во Владивостоке во вторник, сообщили ТАСС в Морском государственном университете (МГУ) им. Невельского, на площадке которого проходят соревнования. В течение недели команды будут выполнять задания для управляемых и автономных подводных аппаратов.

"В соревнованиях участвуют команды из нескольких российских городов, в том числе команды МГУ им. Невельского и Дальневосточного федерального университета. Соревнования будут идти в течение недели. Подведение итогов состоится 13 сентября", - сообщил собеседник.

Кроме представителей вузов из Владивостока в соревнованиях участвуют команды из Санкт-Петербурга, Севастополя, Северодвинска и Иркутска и других регионов. Каждая из команд должна защитить презентацию своего робота перед экспертной комиссией, в которую вошли представители Министерства науки и высшего образования, Минобороны и Объединенной судостроительной корпорации.

На первом этапе соревнований подводным беспилотникам предстоит обследовать дно, искать и поднимать затонувшие объекты. Кроме того, они должны будут найти подводный гараж и занять там положение, позволяющее заряжаться, передавать информацию и получать новые задания без всплытия.

Организатором соревнований является Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии, Минпромторга, Минобороны, МЧС, Минтранса, Минобрнауки, Росгвардии, Объединенной судостроительной корпорации и других организаций.

Первые всероссийские соревнования по морской робототехнике, организованные ФПИ, прошли в августе - сентябре 2018 года во Владивостоке. В первенстве приняли участие 12 команд силовых ведомств, семь команд производителей и разработчиков морских роботизированных комплексов, девять команд российских вузов. Первое место в обеих номинациях телеуправляемых и автономных подводных роботов завоевали представители Дальневосточного федерального университета.