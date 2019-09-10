Полицейские исполнили мечту тяжелобольного ребенка в рамках проекта "Мечтай со мной"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кемеровские полицейские в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" исполнили мечту тяжелобольного ребенка стать сотрудником полиции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Главном управлении МВД России по Кемеровской области при содействии благотворительного проекта "Мечтай со мной" узнали о своем маленьком земляке - шестилетнем Никите Золотареве, который борется с тяжелым недугом. Несмотря на это, мальчик намерен стать полицейским. Сотрудники главка исполнили его желание, подарив ребенку возможность почувствовать себя стражем порядка. Сначала мальчику рассказали о службе в ГИБДД. В музее Никита с огромным интересом подержал в руках жезл-скоростемер, примерил фуражку, а затем и форменную каску. И восторженно посидев за рулем раритетного патрульного мотоцикла, отправился в детско-юношеский центр безопасности дорожного движения", - сказала она.

Волк также сообщила, что сотрудники Госавтоинспекции торжественно посвятили Никиту в юные автоинспекторы, после чего будущий полицейский побывал в гостях у спецназа "Гром", где бойцы продемонстрировали, как они готовятся к схваткам с преступниками. "Это так интересно! Когда вырасту, у вас буду работать", - сказал Никита.

Проект "Мечтай со мной" реализует желания детей (от трех до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Волонтеры они организуют события, которые оставят положительные эмоции и воспоминания. Заявки на участие волонтеры принимают в медицинских заведениях и социальных учреждениях, а также их можно подать на официальном сайте организации.