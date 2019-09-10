Национальная стрелковая ассоциация подала иск против властей Сан-Франциско

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Национальная стрелковая ассоциация (NRA) США подала в суд на власти города Сан-Франциско (штат Калифорния) после того, как они выпустили резолюцию, в которой назвали ее террористической организацией. Об этом говорится в материалах суда, опубликованных в понедельник.

Согласно распространенным данным, NRA обвиняет городские власти в том, что они нарушают ее право на свободу слова и ущемляют права членов и сторонников ассоциации. Как следует из иска, руководство NRA считает, что члены Наблюдательного совета Сан-Франциско, выполняющего законодательные функции, в нарушение конституции США вынесли решение о внесении в черный список компаний, сотрудничающих с ассоциацией. На них накладываются финансовые ограничения и запрет на сотрудничество с властями. В материалах суда Северного округа штата Калифорния указывается, что истец требует признания резолюции недействительной, а также возмещения ущерба. Его размер должен быть определен судом.

В свою очередь член Наблюдательного совета Сан-Франциско Кэтрин Стефани заявила в понедельник газете The New York Times, что в ассоциации неправильно истолковали суть резолюции. "Это резолюция, а не приказ. Ее требования не обязательны к исполнению", - сказала она. "Это жалкий ход от жалкой организации", - указала Стефани.

3 сентября Наблюдательный совет Сан-Франциско единогласно принял резолюцию, в которой признал NRA внутренней террористической организацией, которая, имея внушительное финансирование, подстрекает владельцев оружия к актам насилия. В резолюции было указано, что власти города и округа Сан-Франциско намерены пересмотреть свои отношения с подрядчиками и сторонниками NRA.

На прошлой неделе NRA осудила решение руководства торговой сети Walmart ограничить продажу короткоствольного оружия и некоторых видов боеприпасов, которое было принято после нескольких случаев массовой стрельбы, произошедших в США за последнее время. "Считаем постыдным решение Walmart поддаться давлению со стороны элит, выступающих против оружия", - указывалось в заявлении ассоциации.

В августе в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. 31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль: водитель машины в ответ начал стрелять по патрульным, затем - по прохожим. Злоумышленник был нейтрализован после того, как убил семерых и ранил более 20 человек. В свете произошедшего в стране активно идут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия.