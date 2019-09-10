Власти Приморья приняли программу развития паллиативной помощи до 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края утвердили программу развития паллиативной медицинской помощи до 2024 года, предполагающую расширение службы, а также повышение качества жизни пациентов, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Региональная программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" на ближайшие пять лет принята в Приморье. Специальное распоряжение подписал губернатор края Олег Кожемяко. Документ предполагает всесторонний мониторинг и оценку реальной доступности паллиативной помощи для нуждающихся в ней приморцев, решение проблемы дефицита кадров, расширение службы помощи на дому, а также упрощение обеспечения нуждающихся наркотическими обезболивающими препаратами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что принятая программа позволит закрыть существующую потребность в паллиативной помощи в регионе. Так, уже в этом году в Приморье откроется первое такое отделение в краевой детской клинической больнице №2, где появится 10 коек для специализированной помощи. Также планируется создание выездной патронажной службы.

"В стационарных и амбулаторных условиях это можно сделать за счет реструктуризации существующего коечного фонда в медицинских организациях, оказывающих такую медпомощь, за счет внедрения стационарозамещающих технологий, в первую очередь за счет создания отделений выездной патронажной паллиативной помощи", - приводится в сообщении комментарий директора департамента здравоохранения края Виктора Фисенко.

Сейчас в регионе работает 12 медицинских организаций, на базе которых оказывается паллиативная медпомощь взрослым в стационарных условиях, а также на базе пяти поликлиник в амбулаторных условиях.

Как сообщается, программа также предполагает повышение качества жизни пациента, нуждающегося в паллиативной помощи, а также родственников, осуществляющих уход за ними.