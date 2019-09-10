В Роструде сообщили, что треть россиян продолжает работать во время отпуска

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Почти треть россиян продолжает работать во время отпуска, почти половина опрошенных решают в этот период только срочные дела. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на портале Роструда "Работа в России".

"Примерно каждый третий (29%) россиянин из числа опрошенных во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой. Примерно половина (49%) респондентов ответили, что во время отпуска решают исключительно срочные дела, и лишь 22% полностью отдыхают от работы, не отвечая ни на письма, ни на звонки", - говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

В ходе опроса выяснилось, что многие используют отпуск для поиска новой работы. "Так, 23% сообщили, что при решении сменить работу всегда используют отпуск для поиска новой, а 27% отметили, что им приходилось так поступать, когда возникала необходимость срочно сменить работу",- отметили в Роструде. Остальные стараются используют отпуск для отдыха.

Опрос также показал, что подавляющему большинству россиян (53%) для полноценного отдыха нужно более двух недель, для 34% респондентов - как минимум две недели и для 6% достаточно и одной недели.

Опрос проводился с 7 по 28 августа 2019 года. Число респондентов, принявших участие в опросе, составило 5 тыс. человек.