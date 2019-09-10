В Бурятии задержали подростков, повредивших памятник верхнеудинскому купцу

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Подростки, отпилившие часть сундучка в руках памятника верхнеудинскому купцу, чтобы похитить из него деньги, задержаны, сообщается в понедельник на сайте МВД республики.

"Сотрудниками расположенного рядом финансового учреждения, заметившими хулиганов, был задержан один из них, второй успел скрыться. 13-летнего нарушителя передали в отдел внутренних дел, сотрудниками ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) установлен и задержан соучастник противоправного деяния - 15-летний подросток", - говорится в сообщении.

У несовершеннолетних изъяли рюкзак с деньгами, монетами и купюрами различных стран, которые по традиции принято кидать в прорезь сундучка памятника, а так же ножовка по металлу и молоток. Подростки рассказали, что решили похитить деньги из сундучка, увидев сюжет о скульптуре в СМИ.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Нарушители поставлены на профилактический учет в ПДН.

Двухметровый бронзовый купец появился в Улан-Удэ в День российского предпринимательства в 2014 году. Верхнеудинского (прежнее название Улан-Удэ) купца прозвали Евсей Лукич. Одной рукой он придерживает ларец. По задумке авторов памятника, в крышке ларца есть прорезь, куда можно бросить монетку, сам он закрыт на замок, который нужно потереть, чтобы притянуть финансовую удачу. Первым дензнаком в сундуке стала монетка 1887 года - именно тогда в России начали работать первые сберкассы.

Скульптура установлена перед отреставрированным двухэтажным памятником архитектуры - бывшим "Пти-Отель" мещанки Селищевой. Историческое здание знаменито тем, что в XIX веке во время поездки на Сахалин в нем останавливался Чехов, а в 1924 году здесь разместилась первая в Бурятии государственная трудовая сберкасса 301.