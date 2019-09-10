Ведущие орнитологи мира примут участие в создании соколиного центра на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатского края рассчитывают привлечь к созданию соколиного центра на Камчатке ведущих орнитологов России и мира, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Соколиный центр планируется разместить на территории Мильковского района. В состав рабочей группы по его созданию войдут ведущие орнитологи России и мира", - говорится в сообщении. Создание центра позволит восстановить популяцию редких птиц и предотвратить браконьерскую деятельность по незаконному отлову и вывозу кречетов за пределы Камчатки.

"В последние годы популяция значительно снизилась, во многом из-за браконьерства. Если сейчас не вмешаться в ситуацию и не заняться этим вопросом всерьез, есть риск полного истребления данного вида. Популяцию этой птицы сложно восстановить, но все выполнимо", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Часть кречетов, выращенных в питомнике, планируется выпускать на волю, еще часть - продавать. Кроме того, в центре будут проходить реабилитацию кречеты, которые были незаконно вывезены с Камчатки в другие страны, а потом возвращены в естественную среду обитания.

"Все, что касается соколов на Камчатке - это болезненная тема. Было много громких дел, связанных с браконьерством. Поэтому все, что направлено на восстановление биоразнообразия и популяции соколиных в нашем регионе, может только приветствоваться. Мы сделаем все, что в нашей компетенции, чтобы этот центр был", - сказал губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Соколы-кречеты

Кречет, самый крупный из соколов, занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы. Его популяция стремительно сокращается, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты. Цены на таких птиц на черном рынке могут достигать нескольких десятков тысяч долларов. В России из-за браконьерства за последние 20 лет популяция соколов-кречетов снизилась почти в три раза.

Камчатский край станет первым и единственным регионом России, где будет организовано воспроизводство краснокнижных кречетов. Подобный центр есть лишь в Иссык-Кульской области Киргизии, где при содействии специалистов из ОАЭ построен Центр воспроизводства и реабилитации "Мурас".