В Роскачестве назвали продукты, которые лучше не мыть перед приготовлением

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества составили список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением, в него вошли, в частности, курица, мясо и грибы. Об этом говорится в сообщении организации.

Как отмечают эксперты, ссылаясь на результаты исследования специалистов Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина, в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу и угрожая тем самым здоровью. Так, согласно докладу американских ученых, в 25% случаев у людей, мывших птицу перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой.

Эксперты подчеркивают, что вредоносные бактерии в мясе птицы можно уничтожить лишь путем длительной термообработки, при которой внутренняя температура продукта составит не менее 74 градусов Цельсия.

Кроме того, эксперты рекомендуют не мыть яйца, продаваемые в упаковке, поскольку скорлупа яиц имеет пористую структуру, а также тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает их от попадания внутрь микробов и может исчезнуть после мытья, в результате чего бактерии проникнут внутрь скорлупы. Также не имеет смысла мыть грибы, которые продаются в магазинах. "Во-первых, их упаковывают, уже очистив от земли и грязи, а во-вторых - из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата. Кроме того, хорошо впитывая влагу, грибы могут быстро испортиться", - говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты рекомендуют протирать грибы вместо мытья, например, влажной тканью. Если шляпка гриба сильно загрязнена, лучше срезать наиболее поврежденные участки. Еще можно ошпарить грибы кипятком, если в процессе готовки не предполагается высокой термической обработки.

Какие продукты стоит мыть

Одновременно специалисты напоминают, что некоторые продукты перед приготовлением, наоборот, необходимо мыть. Это касается фруктов и овощей, а также рыбы, чтобы очистить ее от остатков внутренностей после потрошения, и риса, чтобы убрать лишний крахмал, а также сделать зерно более рыхлым. Стоит замачивать перед приготовлением очищенный картофель. Особенно важно это делать перед жаркой картофеля: мытье устранит некоторые сахара, снизит риск образования акриламида, который является сильным канцерогеном.

Бобовые, по мнению специалистов, тоже следует замачивать в воде, это избавит продукт от компонентов, вызывающих повышенное газообразование, и облегчит процесс приготовление. "Овощи и фрукты мыть необходимо всегда, как, впрочем, и другую продукцию, продаваемую без упаковки, например, зелень. Эта операция проводится в целях обеззараживания. Мытье круп носит иной характер и служит для удаления лишней пыли и примесей. При этом сырые макароны мы не моем, так они потеряют свойства", - отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Что касается продуктов, которые мыть необязательно, то, по мнению Роскачества, в их число входят товары, которые подвергаются термообработке (мясо, рыба, колбаса), и уже готовая к употреблению продукция (хлеб, кондитерские изделия, сыр). "Отдельный спорный вопрос - по сухофруктам, семечкам, зелени в герметичной упаковке", - добавила Саратцева. Замруководителя Роскачества уточнила, что в случае с этими товарами следует ориентироваться на указания в маркировке.