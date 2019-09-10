В Швейцарии разработали бионический протез ноги, позволяющий ощущать шаги

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международная группа ученых разработала бионический протез ноги, благодаря которому пациент ощущает при ходьбе прикосновение искусственной ступни к земле и сгиб искусственного колена. Чтобы добиться такого результата, специалисты соединили сенсоры протеза с нервными волокнами бедра. Об этом сообщил на своем сайте федеральный технический университет Цюриха (ETH Zurich), руководивший научными и инженерными изысканиями вместе с базирующейся в Лозанне технологической компанией SensArs.

В сообщении отмечается, что наличие "обратной связи" между бионическим протезом и нейронами существенно уменьшает нагрузку, которую испытывает человек при ходьбе. Ученые напоминают, что при использовании обычного протеза нет постоянного контроля за мускульной нагрузкой. Это существенно ограничивает мобильность людей, переживших ампутацию. Кроме того, у них могут возникать фантомные боли в ампутированной конечности.

Как заявила профессор ETH Zurich Станиса Распопович, бионический протез с нейронными имплантами был положительно оценен во время продолжавшегося три месяца эксперимента двумя его участниками, у каждого из которых нога ампутирована выше колена. Учеными был разработан алгоритм, преобразующий полученную от соприкосновения искусственной ступни с землей информацию в электрический импульс, поступающий в нервную систему человека. Этот сигнал нервы передают в мозг. Таким образом испытуемый может ощущать протез и адаптировать его под свои потребности в целях максимального удобства.

Ходьба с использованием бионического протеза требует меньше усилий. Кроме того, меньшую нагрузку испытывала нервная система: человек чувствует себя увереннее. Испытуемым не приходилось концентрировать все внимание на ходьбе, и они могли уделить больше внимания решению других задач. Ходьба по песку существенно ускорилась.

Разработанная учеными технология позволила также заняться лечением фантомных болей. До начала эксперимента оба испытуемых жаловались на такие боли. После курса нейростимуляции продолжительностью месяц у одного из пациентов боли существенно ослабли, а у другого исчезли полностью. Разработчики с оптимизмом расценивают такой результат, однако они считают, что необходимо продолжить испытания с участием большего числа волонтеров, чтобы накопить больше научных данных. В частности, компания SensArs намерена разработать беспроводной нейростимулятор, который можно было бы имплантировать в тело пациента по принципу кардиостимулятора.