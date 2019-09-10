Официальный аккаунт Москвы появился в соцсетях Китая

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Комитет по туризму города Москвы запустил официальные аккаунты столицы в китайских соцсетях WeChat и Weibo. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

Как сообщает портал, на страницах можно будет найти полезную информацию и практические советы по выбору жилья для туристов, а также рейтинг кафе и ресторанов.

Кроме того, на них будет опубликован перечень основных достопримечательностей и развлекательных мест. Это поможет путешественникам лучше ориентироваться в городе.

В 2018 году количество туристов из Китайской республики увеличилось более чем на 20% и составило 803,6 тыс. человек.