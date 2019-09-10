Минздрав поручил главному терапевту исследовать влияние вейпов на здоровье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России изучит, как электронные сигареты влияют на здоровье россиян. Такое поручение ему дали в министерстве, сообщает во вторник в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Министерством здравоохранения РФ подготовлено письмо в регионы с просьбой учитывать возможную ассоциацию (взаимосвязь - прим. ТАСС) потребления электронных сигарет (ЭС) и заболеваний легких. Главному терапевту Минздрава России направлено письмо с просьбой провести анализ возможной ассоциации ЭС и тяжелых заболеваний органов дыхания и подготовить соответствующие рекомендации", - написал Салагай.

Кроме того, главному специалисту по патологической анатомии дано указание проанализировать случаи смерти от заболеваний легких в трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с потреблением электронных сигарет.

Ранее появилась информация о том, что центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Согласно распространенным данным, случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа.

Как сообщил ТАСС Салагай ранее во вторник, Минздрав РФ считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах.