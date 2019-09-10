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Япония примет на лечение двух россиян, проживающих на южной части Курил

Программа приема на лечение жителей Курил функционирует в Японии с 1998 года

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Япония предоставит лечение двум россиянам, в том числе несовершеннолетней девочке, проживающим на южной части Курильских островов. Об этом сообщило во вторник японское министерство иностранных дел.

Девочка с острова Шикотан будет размещена в детском медицинском центре в Саппоро (административный центр префектуры Хоккайдо). Второй пациент - 50-летний житель Итурупа - будет помещен в городскую больницу Накасибэцу.

Программа приема на лечение жителей Курил действует в Японии с 1998 года. За это время услугами японских медицинских учреждений воспользовались 266 пациентов с островов.

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