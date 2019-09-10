Роспотребнадзор за семь лет выявил около 90 тыс. ссылок с призывами к самоубийству

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор за последние семь лет выявил порядка 90 тыс. ссылок в интернете с призывами к самоубийству, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзором за период с 1 ноября 2012 года по 1 сентября 2019 года <...> проведена экспертная оценка более 90 тыс. ссылок на страницы сайтов в информационно-коммуникационной сети "Интернет". В 95% случаев материалы, размещенные на страницах, были признаны запрещенными к распространению в Российской Федерации, так как содержали информацию о способах совершения самоубийства, а также призывы к его осуществлению", - говорится в сообщении.

Ежегодно 10 сентября по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств.

В ведомстве напомнили, что для оперативного обмена информацией о сообществах и группах, пропагандирующих суицидальное поведение среди детей и подростков в интернете, налажено взаимодействие Роспотребнадзора с правоохранительными органами.

Специалисты Роспотребнадзора принимают активное участие в работе межведомственных рабочих групп по профилактике суицидов, созданных в Госдуме Генпрокуратуре, Следственном комитете, Роскомнадзоре.

Роспотребнадзор призвал все заинтересованные организации и СМИ "объединить усилия в совместной работе по предотвращению самоубийств".