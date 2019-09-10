Роспотребнадзор с 2021 года сократит санитарные нормы и правила в 40 раз

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор в рамках так называемой "регуляторной гильотины" модернизирует санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормы, и к 2021 году из 424 действующих правил останется лишь 10, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В результате большой работы, проводимой учеными РАН и практиками Роспотребнадзора, экспертами и представителями общественных объединений, вместо 424 нормативно-правовых актов, действующих сегодня, с 1 января 2021 года начнут действовать 10 нормативно-правовых актов, а также дополняющие их методические рекомендации и специально разработанные иллюстрированные пособия, наглядно разъясняющие требования и риски, связанные с их неисполнением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по разделу "Эпидемиология" были пересмотрены 58 документов, требования систематизировали и сделали из них единый проект санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика инфекционных и паразитарных болезней". Также было актуализировано 65 гигиенических нормативов. Сейчас продолжается модернизация санитарных правил по разделу "Гигиена". Помимо этого, сформированы проекты восьми санитарных правил по направлениям: "Услуги", "Условия проживания и содержание территории", "Условия труда и производственные процессы", "Условия воспитания и обучения детей и подростков", "Радиационная безопасность", "Транспорт", "Требования для "специальных объектов", "Общественное питание".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".