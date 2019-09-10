В Австрии на футбольном стадионе высадили лес

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Экологическая инсталляция в виде лесного массива открылась на поле футбольного стадиона в городе Клагенфурт (федеральная земля Каринтия). Лес там появился в рамках проекта "За лес - бесконечную привлекательность природы". По замыслу автора, он призван обратить внимание людей на необходимость сохранения лесов ради будущего планеты.
This football stadium in Klagenfurt has been turned into Austria's biggest open-air art installation - a forest - in a bid to highlight deforestation dangers https://t.co/vYjeFMzjls pic.twitter.com/o7R06bP5AQ— ITV News (@itvnews) September 9, 2019
На поле стадиона высажены около 300 деревьев. Инициатором проекта выступил швейцарский художник Клаус Литтманн. Он вдохновился картиной австрийского художника Макса Пайнтнера 1970-х годов "Бесконечное притяжение леса".
Worthersee Football Stadium in Klagenfurt, S. Austria has been transformed into a forest for a new project by Swiss artist Klaus Littmann.— FootballAwaydays (@Awaydays23) September 7, 2019
The huge pitch in the state of Carinthia, is now lined with around 300 trees to raise awareness for climate change and deforestation. pic.twitter.com/AMax0qelky
Как сообщили в администрации правительства земли Каринтия, деревья для инсталляции были привезены из Германии, Франции и Бельгии. Экспозиция на центральном футбольном стадионе в Клагенфурте работает бесплатно и открыта до 27 октября.