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В Австрии на футбольном стадионе высадили лес

На поле появились около 300 деревьев

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Экологическая инсталляция в виде лесного массива открылась на поле футбольного стадиона в городе Клагенфурт (федеральная земля Каринтия). Лес там появился в рамках проекта "За лес - бесконечную привлекательность природы". По замыслу автора, он призван обратить внимание людей на необходимость сохранения лесов ради будущего планеты.

На поле стадиона высажены около 300 деревьев. Инициатором проекта выступил швейцарский художник Клаус Литтманн. Он вдохновился картиной австрийского художника Макса Пайнтнера 1970-х годов "Бесконечное притяжение леса".

Как сообщили в администрации правительства земли Каринтия, деревья для инсталляции были привезены из Германии, Франции и Бельгии. Экспозиция на центральном футбольном стадионе в Клагенфурте работает бесплатно и открыта до 27 октября.

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