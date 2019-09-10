В Австрии на футбольном стадионе высадили лес

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Экологическая инсталляция в виде лесного массива открылась на поле футбольного стадиона в городе Клагенфурт (федеральная земля Каринтия). Лес там появился в рамках проекта "За лес - бесконечную привлекательность природы". По замыслу автора, он призван обратить внимание людей на необходимость сохранения лесов ради будущего планеты.

This football stadium in Klagenfurt has been turned into Austria's biggest open-air art installation - a forest - in a bid to highlight deforestation dangers https://t.co/vYjeFMzjls pic.twitter.com/o7R06bP5AQ — ITV News (@itvnews) September 9, 2019

На поле стадиона высажены около 300 деревьев. Инициатором проекта выступил швейцарский художник Клаус Литтманн. Он вдохновился картиной австрийского художника Макса Пайнтнера 1970-х годов "Бесконечное притяжение леса".

Worthersee Football Stadium in Klagenfurt, S. Austria has been transformed into a forest for a new project by Swiss artist Klaus Littmann.

The huge pitch in the state of Carinthia, is now lined with around 300 trees to raise awareness for climate change and deforestation. pic.twitter.com/AMax0qelky — FootballAwaydays (@Awaydays23) September 7, 2019