Шойгу, Собянин и Воробьев дали старт строительству патриотического центра в Подмосковье

КУБИНКА /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заложили камень в основание учебно-воспитательного центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на территории подмосковного парка "Патриот".

Перед закладкой камня они подписали соглашение о строительстве центра.

"Только что мы подписали соглашение о создании, на мой взгляд, замечательного, первого в нашей стране межшкольного, межсубъектового центра патриотического воспитания подрастающего поколения, первого юнармейского центра", - сказал Шойгу.

По его словам, круглый год в центре юнармейцы смогут проходить начальную военную подготовку. "Подготовку, которая позволит им больше узнать о нашей армии, больше узнать о том, что им предстоит в случае, если они выберут для себя ратную службу", - рассказал глава Минобороны.

Он выразил благодарность мэру Москвы, губернатору Московской области и Верховному главнокомандующему, который поддержал эту идею.

"И в самое ближайшее время подобные центры появятся по всей нашей стране, во всех субъектах РФ. Сегодня мы даем старт первому такому центру, первой большой стройке. И я уверен, у нас все получится", - подчеркнул глава Минобороны.

Основы военной службы

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что любая военная подготовка без патриотического воспитания бессмысленна, поэтому было принято решение расположить центр именно в "Патриоте". "Это как раз то место, которое совмещает и патриотическое, и военное, и спортивное воспитание", - сказал в ходе торжественной церемонии мэр столицы.

Как говорится в материалах пресс-службы мэра, в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" граждане Российской Федерации в течение двух последних лет обучения в образовательных организациях обязаны получить начальные знания в области обороны, а граждане мужского пола, кроме того, обязаны пройти подготовку по основам военной службы.

Эта подготовка предусматривает участие школьников в пятидневных учебных сборах, которые в столице проводятся на базе воинских частей Западного военного округа и учебно-спортивных центров ДОСААФ. Ежегодно эти сборы проходят 25 тыс. московских старшеклассников. В Московской области в сборах участвуют 22 тыс. юношей.

"Этот центр мы рассчитываем в первую очередь на школьников: школьное детство всегда должно быть интересным, привлекательным и незабываемым. И я думаю, что этот центр будет таким, что в него будут стремиться попасть", - сказал на церемонии Собянин.