Путин наградил орденами Артура Чилингарова и Юрия Куклачева

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении россиян из разных профессиональных сфер государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава государства наградил депутата Госдумы, ученого-полярника Артура Чилингарова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.

Также орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе.

Клоун, дрессировщик и основатель Театра кошек Юрий Куклачев награжден орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоился генеральный директор РЖД Олег Белозеров за "достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".