Инвалид-колясочник в Приамурье прыгнул с парашютом в ходе акции "Небо открыто для всех"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Инвалид-колясочник Михаил Гладышев в Амурской области первым совершил прыжок с парашютом в ходе благотворительной акции "Небо открыто для всех", сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

Акция проходит в регионе в пилотном режиме. Ее участниками могут стать инвалиды-колясочники, которые должны совершить прыжок с парашютом с трехкилометровой высоты в тандеме с опытным инструктором. Попробовать экстремальный вид спорта в области смогут почти все инвалиды с проблемами опорно-двигательного аппарата: исключение составят лица с психическими расстройствами и те, чей вес превышает 100 кг. Предварительно у участников акции медики измерят пульс и давление. Прыжки для инвалидов - бесплатные.

"Амурчанин прыгнул с парашютом в тандеме. Пилотный прыжок региональное отделение ДОСААФ России доверило сделать Михаилу Гладышеву. Бывший морской пехотинец несколько лет находится в инвалидном кресле", - говорится в сообщении.

Гладышев до получения инвалидности уже прыгал с парашютом. По благотворительной акции вместе с инструктором он совершил прыжок с высоты 2,8 км, который длился более 30 секунд. Прыжки осуществляют на аэродроме в Тамбовском районе, если пилотный проект пройдет успешно, ДОСААФ планирует продолжить благотворительную акцию в следующем году.

"Этот опыт был удачным, все прошло хорошо, Михаил очень рад. Его я выбрал неслучайно, потому что я его обучал прыжкам с парашютом, когда он еще был курсантом. После пилотного прыжка считаю, что наша акция "Небо для всех" будет успешной", - цитирует пресс-служба руководителя областного отделения ДОСААФ Александра Боржко.