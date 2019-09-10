Прожиточный минимум пенсионера на 2020 год в КБР установлен выше среднего по России

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума пенсионера установлена в Кабардино-Балкарии (КБР) на 2020 год в размере 9 тыс. 598 рублей, что выше среднероссийского на 286 рублей. Соответствующий закон принят во вторник региональным парламентом.

"Величина прожиточного минимума пенсионера в КБР на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии сложилась в размере 9 тыс. 598 рублей. Согласно федеральному законодательству, министерство труда рассчитало показатели и для того, чтобы мы выплачивали региональную доплату к пенсии, которая сложилась в РФ. В среднем по Российской Федерации сложилась цифра 9 тыс. 311 рублей, в КБР на 286 рублей выше", - сообщил министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов, представляя документ на заседании парламента.

По его словам, в региональном бюджете на эти цели нужно будет изыскать 147 млн рублей. "У нас есть основания считать, что региональная доплата будет равна 147 млн рублей [за год]. Мы должны будем изыскать их в региональном бюджете для того, чтобы доплачивать нашим пенсионерам ту разницу, которую превышаем над федеральным прожиточным минимумом пенсионера", - отметил он.

Закон был внесен в парламент республики врио главы региона Казбеком Коковым и единогласно принят депутатами.

Рассмотрение закона о величине прожиточного минимума пенсионера стал единственным вопросом внеочередного заседания законодательного органа КБР пятого созыва, полномочия которого истекают в эти дни. В единый день голосования 8 сентября в республике избраны депутаты шестого созыва.