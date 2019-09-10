В Хабаровском крае пожарный спас трех подростков, которых унесло течением реки

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Пожарный в Хабаровском крае спас трех подростков, которые решили искупаться в разлившейся реке с бурным течением и не смогли выбраться из воды. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.

На пункт связи Амурского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в районе моста через реку Ульбинка в поселке Эльбан Амурского района, в воде, зацепившись за бревно, находятся трое подростков.

"По прибытию оперативных служб на берег реки оказалось, что к парням подобраться на резиновой лодке из-за сильного течения и бурлящих потоков невозможно. Заместитель начальника пожарной части №4 Дмитрий Стельманщук взял ход спасательной операции под свое руководство. Он нашел местного рыбака на катере, добрался до терпящих бедствие подростков, принял их на борт, и на берегу искателей приключений передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Подростки 15, 16, 18 лет решили искупаться в Ульбинке, которая вышла из берегов после дождей, и сильным течением их понесло вниз по реке, однако они смогли зацепиться за бревно. В воде они пробыли около двух часов, пока их не спасли.

В Хабаровском крае с конца июля сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Из-за роста уровня реки Амур, а также разлива других рек региона после дождей, подъема грунтовых вод, подтоплены десятки населенных пунктов, дома, дворы, дачи, участки дорог.