Выпуск последних белух может начаться только после спада воды в Амуре

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) смогут начать новый этап транспортировки остающихся в приморской бухте Средней белух только после прохождения паводка на Амуре, по которому животных доставляют к морю, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе института.

"У нас все готово для начала транспортировки, ждем снижения уровня воды в Амуре в Николаевском районе. Если в районе города Хабаровска уровень воды в реке снижается, то в Николаевском районе, наоборот, поднимается, в связи с чем доставить животных по выбранному маршруту в поселок Иннокентьевку и транспортировать их к Охотскому морю из-за погодных условий на этой неделе не представляется возможным", - сообщил представитель пресс-службы.

В Хабаровском крае с конца июля сохраняется сложная гидрологическая обстановка. По информации ГУ МЧС региона, из-за роста уровня воды в Амуре, а также разлива других рек региона, подъема грунтовых вод, подтоплены десятки населенных пунктов, дома, дворы, дачи, участки дорог. У Хабаровска уровень Амура медленно снижается, за сутки вода опустилась до 590 см при опасной отметке в 600 см. При этом продолжается подъем воды у Комсомольска-на-Амуре, уровень вырос до 827 см при опасной отметке в 650 см, в ближайшие дни он продолжит расти, а затем пойдет на спад. По прогнозу гидрологов, к 18-20 сентября уровень воды в Амуре начнет расти ниже по течению, у Николаевска-на-Амуре, вода поднимется до 270-330 см при опасной отметке в 350 см.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Затем трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа. Сегодня в бухте Средней остается 75 белух.