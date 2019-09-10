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Склад неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Севастополе

Специалисты ОМОН обнаружили ящики с 62 гранатами РГД-33 и 72 запалами к ним, а также кассетную авиабомбу SD-2 немецкого производства

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи Сапун-горы в Севастополе, сообщила во вторник пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю.

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"В старом окопе взрывотехники ОМОН "Беркут" обнаружили ящики с 62 гранатами РГД-33 и 72 запалами к ним, а также неразорвавшийся 88-мм артиллерийский снаряд от немецкой противотанковой пушки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, взрывотехники нашли склад боеприпасов на месте, где находилась одна из ключевых позиций обороны Севастополя.

"Специалисты идентифицировали кассетную авиабомбу SD-2 немецкого производства, конструктивные особенности которой не позволяют перемещать боеприпас: при ударе после падения механизм авиабомбы автоматически ставился в боевое положение, и взрыв мог произойти при любом изменении позиционирования баланса. Сотрудники Росгвардии приняли решение обезвредить бомбу на месте обнаружения с помощью накладного заряда", - добавили в пресс-службе.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону. В его окрестностях шли ожесточенные бои. Сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят снаряды времен ВОВ.

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